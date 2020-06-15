夏薩特復出單刀橫傳　施丹：佢係無私

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皇馬喺西甲重開後首場贏伊巴3比1，原本以為因傷提早收咧嘅球星夏薩特多得賽事停擺3個月，趕及今場復出，仲貢獻1次助攻。雖然唔少網民笑佢單刀橫傳，似乎抖得太耐，信心不足，但教練施丹力撐愛將，大讚夏薩特表現無私，非常滿意佢嘅演出。

夏薩特上年夏天以1億歐元轉會費由車路士加盟皇馬後，一直被指狀態走下坡，更不時受傷，包括2月對利雲特受重創，導致右腳腓骨骨裂，養傷達4個月。呢位比利時國腳今場復出，難免令人擔心佢嘅狀態。

不過，夏薩特以表現證明自己已經走出傷患陰霾，即使初段被對手踢到飛起，都可以繼續比賽。「夏神」進攻方面可圈可點，除咗「單刀橫傳」畀沙治奧拉莫斯入波之外，皇馬第3個入球亦關佢事，當時佢喺禁區右路射門，被對手門將撲出後，造就馬些路補射入網，可見夏薩特對自己起腳仍然充滿信心。

賽後施丹大讚夏薩特：「夏薩特已經有一段時間冇比賽，我知道佢仲缺乏比賽節奏，但都踢到1個鐘，而且表現好出色，佢亦滿意自己表現。我唔擔心進攻球員冇波入，其實夏薩特當時可以自己入波，但佢選擇傳畀拉莫斯，呢種係無私表現，我好高興，同埋佢同賓施馬已建立默契，值得令人開心。」

今場波係施丹第200場帶領皇馬比賽，佢唔滿意球隊領先3球之後，下半場表現走樣，批評球員未盡全力。皇馬仍然落後榜首巴塞隆拿2分，的確冇鬆懈嘅理由。