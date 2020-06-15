家鄉輸波變喊包！祖高域賽後有解釋

網壇世界「一哥」祖高域在家鄉貝爾格萊德舉行慈善賽，周日雖然擊敗沙華列夫，但因為早一天不敵塞爾維亞同胞加積洛域，無緣決賽。賽後祖高域激動爆喊：「我真是很激動，再次站在這裡就令我想起兒時比賽時的回憶，在這裡的成長。」

由於新冠肺炎疫情而令網球賽事停擺，身為球壇「一哥」的祖高域與家人特別在家鄉舉辦慈善賽，吸引幾次球迷，坐無虛席。今次的慈善賽沒有任何分隔，沒有社交距離的規限，很多球迷亦沒有戴上口罩，一度受到外界批評。不過，一連兩天的賽事最後順利完成，泰姆最終以總盤數2比1擊敗加積洛域捧盃。

賽後33歲的祖高域難忍男兒淚：「我一直都希望可以回饋自己成長的地方，今個比賽令我想起很多很多兒時的片段，包括我以前的教練，他們全部都在此，我真是很感動。」至於今站冠軍的泰姆亦激讚今次比賽：「這個比賽真是很好，我們都付出所有去爭取，很多高水平的比賽都很有氣氛，多謝祖高域令我首次來到這裡有一個特別的回憶。」下周這個慈善賽將移師克羅地亞，跟住最後兩站會到黑山及波斯尼亞。

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