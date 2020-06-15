專欄輪住嚟　簽咗唔踢得　係唔係混吉？

足總周二（16日）就會同港超球會坐底開會，希望可以盡快決定到嚟緊「復賽」幾時開、幾時收，同埋新一個球季幾時開始。除此之外，其實仲有好多嘢，啲球會都係等緊足總嘅明確指示，好似幾時可以幫啲新球員註冊、3個盃賽決賽球員嘅上陣資格，同埋新一季各隊主場點分配法等等，唔知個會要開幾耐呢？

由於疫情嘅關係，喺本地波決定暫停之後，好多隊一方面同啲外援提前完約，畀佢哋快快趣趣返祖家，一方面就簽咗啲球員先踢復賽（足總話OK，但一直收唔到足總負責球員合約同註冊嘅部門嘅相關指引），再順勢踢埋新球季。好似冠忠南區咁，喺查維斯同迪亞高幾個走咗之後，就簽咗佐佐木周同史提芬彭利拿兩個新援；而理文喺幾名華將離隊之後，亦公布簽咗曾錦濤同中村祐人；愉園喺只有奴斯安奴一個外援留隊嘅情況下，就公布暫時簽咗米基爾同曾至孝。一眾球會，特別係會踢復賽嗰6隊，都想知幾時可以幫啲球員註冊。

不過，亦有消息話足總未必可以喺周二個會，話實到畀啲球會知，因為好似話FIFA出咗指引，復賽前係唔會有註冊期，或者簡單啲講係復賽唔可以用新簽嘅球員。如果係咁都幾大鑊，啲球會簽咗啲新球員，要到新一季先用得，咁呢幾個月嘅人工咪……..？若果真係咁，同足總當初講嘅完全相反咁滯，唔知受影響嘅球會會唔會向足總索償呢？

好記得好早嗰陣，足總喺董事局會議後公布，3個盃賽決賽中，之前喺同一賽事幫其他球隊踢過嘅都可以上陣。聽講呢個「特例」亦畀FIFA「一巴星埋嚟」，FIFA強調足總有責任去維持賽事嘅誠信同體育精神。

至於新一季主場點分配…….，傾得掂上面嗰兩單，睇怕都好夜，要再開再傾喇。有消息再同大家跟進啦！

大頭