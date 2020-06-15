一幅圖話你知！美斯先至係巴塞教練

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巴塞隆拿上場西甲大勝馬略卡4比0，球王美斯入1球及2次助攻，原來佢唔止喺場上主宰戰局，而且仲做埋「教練」。

有傳媒影到巴塞全隊喺場邊討論戰術期間，美斯企喺中間指手劃腳，似足主帥訓話咁款，隊友們都望住佢，留心聆聽。反觀正牌教練史坦恩企埋一邊面懞懞，似係閒人，難怪西班牙傳媒指美斯已成為巴塞嘅球員兼教練。

巴塞官方社交網Twitter亦於比賽後1日上載呢張相，仲配上一句「跟隨呢位領袖」，明顯指跟隨美斯，暗寸教練史坦恩已被架空。

事實上，巴塞管理層今季陷入混亂，總監艾比度曾因多口批評球員唔盡力，導致前教練華爾維迪1月被炒，美斯則指責艾比度造謠。

至於新帥史坦恩之前只係執教過拉斯彭馬斯、貝迪斯等細球會，明顯係巴塞逼於形勢，臨急焗請佢領軍，相信只屬過渡性人物，一般認為巴塞名宿沙維將會成為「地上最強」下任主帥。由於沙維仲未回巢，惟有美斯做埋「教練」頂住先。

值得一提，2016年歐國盃決賽，C朗受傷退下火線後，喺場邊以「教練姿態」指揮隊友比賽，被指係葡萄牙真正領隊，美斯依家似乎想同呢位宿敵睇齊。