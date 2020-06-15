魔獸撐艾榮唔復賽：呢刻籃球唔係最重要

正當NBA積極籌備7月底在奧蘭多迪士尼復賽，儘管勒邦占士支持重開，但其湖人隊友「魔獸」杜域侯活就反對，並發聲明力撐艾榮的觀點。

「我同意艾榮的意見。」杜域侯活在聲明中表示：「籃球或娛樂，在這一刻不是太需要，只會造成干擾，或者對我們球員不是很大的干擾，但對其他人可能有影響，可能導致連鎖反應。我當然非常渴望贏得我的第一個總冠軍，但大家團結比起冠軍更重要，這一刻不是專注自己的家庭會更好嗎？」魔獸認為目前新冠肺炎嘅疫情仍然嚴重，而且各地力抗種族歧視的問題，這是面前最重要解決的事情。

雖然杜域侯活不贊成復賽，正好與勒邦占士的意願相反，有消息指湖人內部出現問題，成為了傳媒關注焦點，不過，據一位湖人球員表示：「我們隊內沒有分裂。」另一位湖人球員補充：「不管是我們球隊或是整個聯盟，還有時間解決這些問題。」

艾榮日前表示反對復賽，杜域侯活及拓荒者的CJ麥哥林都是反對的主要球員，目前NBA球員工會內部對復賽都意見分歧；聯盟早前已表示，不會強迫任何球員去奧蘭多復賽，但如果復賽取消，將估計令NBA損失20億美元。

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