破壞不成文規定　利華前鋒險被圍毆

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足球定咗好多規例，同時亦有唔少不成文規定，球員犯規，自然會有球證去制裁佢，但如果破壞不成文規定，分分鐘畀人圍毆。周日晚德甲史浩克04對利華古遜，利華前鋒艾拿利奧就係觸犯咗不成文規定，爭啲畀人打鑊甘。

當時係下半場57分鐘，利華古遜落後緊0比1，史浩克04有球員受傷，隊友踢個波出界外，令佢可以接受治理，賽事重開，利華古遜開界外球，理論上應該送番個波畀史浩克04，呢個亦係足球比賽嘅不成文規定，但利華阿根廷前鋒艾拿利奧冇咁做。

當利華古遜球員送個波去史浩克04後場，艾拿利奧竟然「突破越位」衝前，喺史浩克04一眾後衞唔為意之際單刀埋門，幸好史浩克04門將夠機警，及時出迎封住艾拿利奧嘅射門角度，將攻勢瓦解。

艾拿利奧仲唔知碇，竟然準備去開角球，史浩克04成班球員怒極衝埋去圍住佢，有人郁手推撞，利華古遜隊友見勢不妙亦埋去幫拖，球證都知大鑊，衝埋去隔開雙方球員，事件擾攘一輪。由於艾拿利奧射術唔到家，單刀都射唔入，史浩克04亦唔再追究，事件先至平息。