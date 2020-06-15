香港車壇前輩仇偉冠辭世　拼搏精神永存

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人稱「仇師傅」的前輩級車手仇偉冠，早年克服癌魔後仍活躍於車壇。可惜天意弄人，「仇師傅」上月因併發症入院，終於今年5月22日下午不敵病魔而辭世，享年73歲。

「仇師傅」七十年代初開始參與賽車活動，包括1973年在本港舉行的樂富門國際越野賽，後來更在好友余錦基的支持下，出戰1975年舉行的澳門格蘭披治大賽。在1979年、「仇師傅」33歲生日當天，奪得東望洋大賽第四名之時，亦獲頒夏巴賽車獎學金，前往英國Motor Racing Stables Brands Hatch接受專業賽車訓練。儘管當時只有他一位黃皮膚學員，但憑着毅力取得出色表現，甚至在一場證書賽中取得冠軍！

正因為受過這種專業賽車訓練，令「仇師傅」在賽車場上連番取得好成績，既是澳門格蘭披治大賽車常客，就連珠海、泰國、馬來西亞等地的多個著名賽車場，甚至是早年舉行的港京拉力賽，亦能找到他的蹤影。

此外，期間他又積極培訓賽車運動員，並樂意提供各種專業意見，讓他們能夠成為出色車手。如今「仇師傅」雖已離我們遠去，但他在賽道上的拼搏精神、對培訓賽車運動員的積極，永遠會留藏在我們心中，永誌不忘！

香港汽車會對常務委員仇偉冠先生於2020年5月22日辭世表示深切哀悼。其遺體於6月15日(周一)在香港殯儀館設靈，6月16日(周二)出殯。

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