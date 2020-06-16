山洞修練　江旻憓「疫」境自強劍指東奧

支持本地運動齊去「睇體」！

在攝氏35度的大浪灣海灘上，看見一個女生，一手拿着夾子，一手執着垃圾膠袋，目光如炬地搜索着，「嗰度有嚿垃圾呀！我要去執起佢！」江旻憓（Vivian）緊張地說着，雙腳加快速度地走。這位香港重劍「一姐」一向着重環保，說在疫情期間驟變的生活中「覺悟不少」，每天早上的深山修練和在筆記簿上抄寫金句，成為了她與靈性修行的自我對話，逆境中她的心靈層面反而進一步強化了，準備迎接未來的新挑戰。

文：伍靖華

太陽繼續照耀着，所有人都到陰涼處躲避陽光，但江旻憓還是很想完成任務：口罩、水樽、食物包裝袋都成為她的「收藏品」。其實她先後兩次清潔沙灘，「早幾天海洋日時，我到過烏溪沙的石灘清潔，3分鐘已拾滿一個垃圾袋，但其實我只是拾了很少。」那天天文台也發出暴雨警告，但Vivian還堅持承諾，以身作則做好榜樣：「一開始見到還有這麼多垃圾，覺得很絕望，但之後想到，我已經盡力了。只要大家一起實踐，不要辜負一些在我們身後默默耕耘人們的努力，帶予大眾更多正能量。」

香港人多肉少菜的飲食習慣，在食肆餐牌上便略知一二，但偏偏Vivian在升讀大學時決定茹素：「起初還會食海鮮，因為覺得海和陸地是不同的世界」，其後看到有關海洋生態失衡的文獻，和傷及左膝十字韌帶後便毅然轉食全素。

她笑言最喜歡食士多啤梨，但覺得自己「最似黃豆」，充滿內涵而且可塑性高。Vivian說還有很多可以改善環境問題的方法，自己帶水樽、餐具、盡量不外賣、紙用完兩面後回收、光顧本地農夫，減少運輸期間碳排放⋯⋯都是她一步一步在生活中實踐的環保小腳印。難嗎？「打劍一定難過實踐環保好多！要環保其實好容易，因為好多小事都是一大貢獻，其實要做並不是想像中的困難。」很多事情也其實不難，但我們就是容易安於留在舒適圈，欠缺跨出第一步的勇氣。

提倡低碳環保生活態度的江旻憓，同時關注海洋生態，她擔憂地說：「有調查預計，2050年時全球海洋裏的塑膠廢料將比魚類數目更多啊！我希望可出一分力，像清潔沙灘及宣傳保護海洋，令大自然更美好。」

東京奧運的獎牌以電子廢物作為原材料，由2017年起從全國回收近8萬公噸手機及其他電子零件，再轉化成百分百可持續發展物料，鑄造5000個獎牌。背負着2019年女子重劍世界排名第一的名銜，Vivian在東奧爭牌的壓力，我們不能夠想像，所需要的勇氣更像要撐起半邊天一樣巨大。

「很想得到，但我又不敢去想。成績好了更多時候會亂想、怕輸，怕大家失望、怕大家覺得我不值得、沒有扛起責任。不過，我叫自己不要有太多雜念，記住如何去變得更好才是我當下應該去想的事。」她十分相信教練，相信一直以來的練習，相信讓她撐過來的信念。體育就是一樣充滿無可能的事，多練習並不能保證一定能成為第一，但最緊要是對得住自己。事實上，Vivian過去幾年締造多次香港劍壇的第一次：世界第一、世界賽和世界盃獎牌，她站了出來，成為「女車神」李慧詩外，香港體壇的另一獎牌希望。

每當Vivian見到值得思考的警語名句，便會抄寫到筆記簿內，作自我心靈調整和警惕，李小龍、佛教星雲大師⋯⋯全是她的學習對象，連到屋苑山洞練劍時也不停想着：「抗疫期間比平時更早睡早起，每朝早都到山洞練劍，直至被蚊咬到雙腿感到痕癢為止，它們讓練習變得嘈雜，我更要做到內心平靜，專心致志去練習。難，但我要克服。」在困難中抱有希望，在艱苦裡堅持奮鬥，是體壇強者所擁有的特質，是衝破逆境的金科玉律。

願你記得，再堅韌的劍，永遠都有香港人做你堅固的盾。