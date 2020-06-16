前4在望！曼聯對手「易食指數」爆燈　

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英超星期四(18號)凌晨回歸，利物浦奪冠已經呼之欲出，前4爭奪變成今季最大焦點，依家第4位嘅車路士同第9位嘅阿仙奴只有8分差距，餘下賽事將會變成大混戰。網站《gambling》就為20支球隊餘下賽程進行統計，用每隊所有對手平均排名製定「易食指數」，當中曼聯剩低對手平均只係排12.3位，「易食指數」爆晒燈！

曼聯依家排喺聯賽榜第5位，復賽頭2場大戰熱刺(第8位)同錫菲聯(第7位)將會係關鍵所在，過咗呢2場之後佢哋對手只係白禮頓、般尼茅夫、阿士東維拉、修咸頓、水晶宮同韋斯咸呢啲中下游球隊，到煞科戰先至惡鬥李斯特城，如果「紅魔鬼」前面搶夠分，隨時唔使等到煞科已經鎖定前4。

球隊●餘下賽事對手平均排名

曼聯●12.3

曼城●12.1

狼隊●11.8

修咸頓●11.7

紐卡素●11.4

李斯特城●11.3

韋斯咸●11.3

車路士●11.0

諾域治●11.0

愛華頓●10.7

利物浦●10.6

般尼●10.6

阿仙奴●10.5

熱刺●10.4

屈福特●10.1

錫菲聯●9.4

白禮頓●8.6

阿士東維拉●8.4

水晶宮●8.2

般尼茅夫●8.2