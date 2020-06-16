曼聯新殺陣曝光　普巴、波費打咩位？

曼聯迎接英超重開將陣容重新「洗牌」，尤其保羅普巴傷愈復出後，佢同「新領袖」波基斯費南迪斯嘅合作成為最大話題。據英國媒體《The Athletic》報道，領隊蘇斯克查計劃中嘅新殺陣會係「鑽石型」中場，其中保羅普巴會出任突前嘅10號位置，波基斯費南迪斯就會向邊移，擔任類似桑馬達之前嘅位置，畀空間佢由邊路Cut入中路。其休2個中場位置由費特洛迪古斯、麥湯米尼、丹尼爾占士同尼曼查馬迪爭逐。

前曼聯球星費查就表示：「偉大球員一定可以互相配合，不過佢哋一定要作出犧牲，足球係團體運動而唔係個人表演，尤其係踢中場位置，一定要同其他球員合作。」保羅普巴同波基斯費南迪斯早前喺熱身賽同時上陣，而且有唔少美妙合作，大大加強蘇斯克查嘅信心。不過，報道指曼聯周六(20號)凌晨作客對熱刺一仗，保羅普巴因傷太長時間冇正式比賽，所以好大機會先任後備。

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