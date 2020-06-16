同碧咸鍊過！杜蘭特踩過界入股費城聯

NBA巨星杜蘭特榮升做職業球隊老闆的行列，美國足球大聯盟（美職）費城聯周一（15日）正式官宣，這位NBA籃網球星入股收購球隊5%的股份，還有權於未來再買多5%的股權。

杜蘭特在個人社交平台亦上載了一張印有35號的費城聯球衣，他是繼火箭的占士夏登及羅素威爾遜之後，再有NBA球星踏入美職球壇，實行與國際邁亞密老闆碧咸拗手瓜。31歲的杜蘭特在聲明中表示：「經過幾年的聯絡，很高興可以加入費城聯這個大家庭，我與團隊會跟球隊的教練團及領袖合作，為球隊續寫美麗故事。」今次的交易沒有透露金額，而協議的一部份，亦包括費城聯與杜蘭特慈善組織結合作，有助球隊的品牌推向世界。

不過，杜蘭特接受訪問時坦言完成收購很高興但未滿足，而他夢想是擁有一支NBA球隊，現在成為費城聯的小股東只是一個起點。他知道這個夢想比打波更難：「成為NBA球隊老闆，是我的目標，也是計劃，但能否實現就不知道，因為這是很難很難。你需要很多資金，我正在學習中。」杜蘭特對其他體育都很有興趣，除了上述美職之外，他還想入股一支NFL球隊，目前仍在傾談當中，將個人的商業版圖擴大，為未來鋪路。

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