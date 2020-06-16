歐聯重開賽程曝光　澳職宣布7.16復賽

歐洲4大聯賽先後落實重開之後，萬眾期待嘅歐聯亦有望復賽，根據《天空體育》記者施曼森爆料，歐洲足協已制定一份歐聯復賽計劃，準備於8月12日展開8強賽事，並於8月23日舉行決賽。

據悉，歐聯8強將於8月12日至15日舉行，4強喺8月18日及19日完成，並取消兩回合制，全部改喺中立場以1戰定勝負。至於最矚目嘅決賽就會安排8月23日喺葡萄牙里斯本舉行。

歐聯16強次回合仲有4場比賽，包括巴塞隆拿對拿玻里、拜仁慕尼黑對車路士、曼城對皇家馬德里、祖雲達斯對里昂，可能安排8月7日或8日喺西班牙巴塞隆拿及意大利都靈集中踢埋佢。歐洲足協將於今個星期內舉行會議，決定最終方案。

另外，澳職官方宣布7月16號重開，打頭陣會有墨爾本勝利主場迎戰西部聯，今季餘下嘅27場常規賽會喺28日之內踢完。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

2.俄超：落實6月19日重開

3.意甲：落實6月20日重開

4.英冠：落實6月20日重開

5.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

6.美職：以盃賽形式於7月8日復賽，常規賽隨後重開

7.亞冠盃：暫定7月重開

8.澳職：落實7月16日重開

9.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月23日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

10.法足盃、法聯盃決賽：有待落實

11.巴甲：延遲開咧

12.智甲：暫停至另行通知

13.巴省聯：暫停至另行通知

14.中冠盃：暫停至另行通知

15.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

16.英甲、英乙：宣布腰斬，高雲地利、史雲頓分獲英甲及英乙冠軍

17.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

18.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

19.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

20.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

21.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門、羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

22.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

23.歐國盃：延至明年6月11日舉行

24.美洲盃：延至明年6月11日舉行