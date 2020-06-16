王者再臨　巴塞超強數據等於派錢

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西甲重開即作客大勝馬略卡4比0嘅巴塞隆拿，今晚回師主場迎戰排尾2嘅雷加利斯。雷加利斯上仗主場以1比2不敵華拉度列，狀態輸晒，加上巴塞主場數據超強，今場預計上半場已分出勝負，熱捧巴塞半場主勝。（Now 632周三凌晨4時直播）

西甲停擺前，巴塞隆拿與宿敵皇家馬德里鬥得燦爛，巴塞僅以2分些微優勢領先，因此聯賽重開亦可視為巴塞與皇馬一次短途賽。兩隊寸土必爭，聯賽重開首仗亦齊齊贏波，爭標形勢保持不變，由於巴塞位處榜首，同皇馬兩循環交鋒亦都踢晒，餘下賽事只要保持全勝便可順利封王，因此未來每場西甲，相信巴塞都會以贏波為目標，絕對唔會鬆懈。

踩油爭標唔敢鬆懈

巴塞重開首仗展現爭標霸氣，球王美斯交出1入球2助攻，其拍檔蘇亞雷斯亦交到貨，後備上陣即交出助攻予美斯建功，呢對攻擊拍檔開啟無敵模式，喺西甲可謂無人能擋。

雖然巴塞今仗有佐迪艾巴停賽，由祖尼亞費普頂替，後防個別位置亦有調動，但以雷加利斯實力同狀態，相信難以抵禦巴塞來犯，加上主隊今季14場主場聯賽13勝1和，當中10次半場即取得領先優勢，今場推介半場主勝。