巴克利轟艾榮魔獸罷賽：災難性錯誤

NBA應否復賽的話題愈鬧愈熱，美媒消息指艾榮兩次組織召開球員會議，質疑罷賽方案，已有接近100人參與，不過，名宿「惡漢」巴克利則直指艾榮反對復賽是愚蠢行為，罷賽將會是災難性錯誤。

據美媒報導，愈來愈多球員響應艾榮，他們第一次開會有約40人參加，而第二次就倍增至近100人。這批球員的訴求亦已多方面，要求公平改革投入更多資源，眾所周知NBA雖是黑人為主的聯賽，但管理層以上都是以白人為主流。

此外，他們對復賽的一些措施上亦提出質疑及要求，球員的感染風險、球員的保險問題，以及額外的受傷風險等等，部份球員發出的聯合聲明指：「受夠了！黑人被壓迫了數百年，他們不會再對此沉默。」目前，NBA已與球員接觸商討合作與應對，並盡量說服更多球員參加復賽。

雖然艾榮與杜域侯活等帶頭反對復賽，但NBA大部份人都是偏向重開，名宿巴克利接受美媒訪問時直言如果賽季被取消，是相當愚蠢的事：「我認為是愚蠢，原因有兩個，第一是他們不比賽，將會失去平台；就好似勒邦占士是全世界最著名的運動員之一，如果沒有賽季，他就沒存在感，在人們的視野中或腦海中消失。」

他續稱：「他們會損失數十億金錢，這些錢，他們可用來回饋自己的社區，做些好事，如果不復賽從那角度來看都是不理想。我不知道艾榮與侯活在說什麼，但如果不打比賽將是災難性的錯誤。」

NBA總裁阿當施華則表示NBA必須嘗試復賽，不會屈服於病毒，他強調會諮詢衞生專家意見，並再與球員工會協商；阿當施華保守估計下個賽季將會在12初開鑼。

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