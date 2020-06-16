體育場地「開啲唔開啲」？教練業界望球場解封

體育界受疫情影響停轉多月，禁聚令的實施加上康文署「封場、封籃、封龍門」令不少體育教練的生計大減近乎零收入。周二（16日）政府終於公布放寬禁聚令至50人，足球教練大聯盟召集人吳子維對此表示歡迎，指「這個人數限制(50人)對大部份隊際運動，已經係一個足夠重新啓動訓練、甚至比賽的數字。」另外，籃球教練李嘉耀則期望康文署能解封球場，讓教練可以回復工作。

雖然一些康體設施已在上月陸續重開，但足球、籃球、手球及排球等隊際項目的場地，則一直未解封。港協副會長霍啟剛近日也向政府反映業界困境，包括與民政事務局局長徐英偉見面，希望能盡快重開球場。

政府決定放寬「禁聚令」至50人，於本月19日生效，然而體育界更期望隊際項目場地可因此而重開，足球教練大聯盟召集人吳子維認為：「時間上係遲咗，個人唔認為早兩星期解封球場對社區防疫有負面影響；球場環境空間及使用者密度相比起部份已開放公共設施應該較安全。」

他補充說：「其實業界不是想政府提供什麼金錢上的支援，他們要明白我們教練需要的是場地，我們十分願意配合限聚令人數要求、跟足防疫指引。」

前甲一名將、現任全職籃球教練的李嘉耀，則表示：「如果真是重開球場，我們教練就可以回復工作，但我相信都是一部份教練受惠，因為好多教練都靠教學校為生計。所以如學校都可以教授籃球，就全數教練都可以開工，而學生亦可出來做運動，始終他們都無做運動接近4個月。」

問到政府是否太遲開放籃球場？李Sir回應說：「當然遲啦。泳池、羽毛球場都開，籃球場我不明白點解還未開。」他透露已計劃好暑期班，然而最終都要視乎球場開放時間表。