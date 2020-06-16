新簽球員唔出得　足總失誤令各會大失預算

香港足球總會周二（16日）召集各間港超球會代表，商討本地足球賽事復賽後球員註冊的最新安排，其中賽事停擺期間轉會的球員，於復賽後能否代表新東家上陣成為關注焦點，會後不少與會者形容會議結果令人失望，其中傑志總領隊伍健更表示情況非常不理想。

國際足協（FIFA）諮詢過各成員意見後，於6月11日公布應對新冠肺炎疫情最新指引（COVID-19 Football Regylatory Issues），對球員合約變動及轉會窗等事項提出新建議，惟FIFA指引與足總早前公佈的安排有出入。

有份參與會議的伍健，指經過會上重新對照，發現足總在翻譯FIFA指引時或出現失誤：「我哋今日再睇返當時中文條例quotation，發現同國際足協英文嘅例（比較），係完全錯嘅。」他形容這次屬足總行政失誤，令球會受影響，但事後未能為事件負責，批評足總處理手法態度惡劣：「足總態度係你有你講，佢有佢唔理，有咩事就你哋自己搞掂。」亦有與會者對足總能否收拾爛攤子感到悲觀，直言FIFA未必會為香港的情況改例。

FIFA於指引中，多次強調基於保持公平原則，建議球會以原有陣容完成2019/20球季，並鼓勵球員和球會延長原有合約，此外，FIFA亦對球員註冊期作出調整，指出2020/21賽季球員註冊期可與今季2019/20賽季重疊4周，期間球會之間可作球員交易，球會亦可引入自由身球員，但所有球員都只能於來季才能為新東家上陣，意味近期轉會的球員能否於復賽後出戰成疑問，勢必打亂各自支球隊的備戰。

足總於4月中交代復賽安排，並定於10月底完成今季復賽，來季於11月緊接展開，然而跟據FIFA指引，來季轉會窗只能於10月初開始，與足總原訂8月初開展夏季轉會窗的決定有出入。FIFA諮詢期間，有建議希望開放本地聯賽的轉會註冊期，讓在賽事停擺期間轉會的球員，可以於復賽為新球會上陣，但該建議未獲FIFA接納。

然而各間球會包括理文和愉園在內，早前收到足總通知，指近期簽入的新球員可於復賽上陣，並開始於大軍名單作調整，FIFA指引或令這些球隊陷入陣容人腳不足的尷尬情況。 FIFA提出允許球會註冊青訓球員頂替空缺，伍健亦不排除餘下賽事，會有更多年輕人上陣，而問及會否就此向足總索償，一臉無奈的伍健嘆氣道：「無話可說。」

足總主席貝鈞奇於會議後表示，由於香港情況特殊，球季原定在5月31日結束後球員約滿，所以決定容許參與復賽的6支隊伍安排新加盟球員上陣，惟國際足協要求在球季尚未結束下，球隊需要以原有陣容出戰，導致出現有球隊球員數目不足或新兵未能上陣等尷尬情形出現，並將會去信予國際足協來徵詢意見，並期望今次事件能夠「特事特辦」，而球隊方面則希望事情能夠於月尾前得到解決。

對於今次事件被指是源於翻譯國際足協指引時出錯，貝鈞奇則表示在會議內並無提及有關指控，但強調有關球員在轉會後仍可註冊上陣的安排，是於早前的港超會議與競賽部及有關方面一起作出決定。至於復賽賽期方面，將會由8月22日直至9月27日為止。另外下季港超在和富大埔及佳聯元朗先後退賽後，港甲榜首隊伍晉峰亦表明出賽的意願，並獲得升班的優先權。