阿迪達自爆：奧巴美揚續約冇問題

阿仙奴將於周四(18日)凌晨英超重開首仗作客曼城，大戰前夕兵工廠主帥阿迪達為球迷帶來好消息，就係隊長兼首席射手奧巴美揚好大機會續約。清除呢個不明朗因素之後，阿仙奴就可以專注力爭英超前4位，奪取下屆歐聯入場券。

奧巴美揚將於明年夏天約滿，不斷傳出巴塞、皇馬、國際米蘭等豪門爭住簽佢，呢位加蓬國腳亦有所心動，令兵工廠再次面臨流失主力危機。

不過，阿迪達依家向廠迷大派定心丸，佢話：「球會方面有同奧巴美揚、佢嘅家人及經理人傾過，大家已經溝通過好多次，我認為雙方可以達成合適協議。我哋有責任令奧巴美揚感受到留隊對佢職業生涯有利，係正確選擇，亦要令佢感覺到受重視，球隊好需要佢。我同奧巴美揚關係非常好，可以傾好多事情，佢依家喺隊內亦過得非常開心。」

奧巴美揚上季英超入22球，同穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼並列神射手，佢今季英超亦已經有17球進帳，僅比射手榜一哥占美華迪少2球，阿仙奴同呢位入球機器續約，對球隊爭取佳績非常重要。

值得一提，嚟緊6月18號係奧巴美揚31歲生日，佢今場隨時發威入波賀牛一。