永遠無法實現的夢　16歲法國攀石新星墮崖亡

天妒英才，攀石界失去一顆明日之星！法國年輕冠軍攀石好手杜雅迪（Luce Douady）失手墮崖，跌落150米才着地，搶救後返魂乏術，未能如願參戰東京奧運，享年16歲。

據《衞報》報道，杜雅迪於周日聯同攀石好手齊齊到法國東南部攀岩，眾人準備越過一段嚴峻的路段，並已在兩個點搭起扶手，可惜杜雅迪失手墮谷。法國攀山協會（FFME）在官方網頁中發文對杜雅迪的意外感到惋惜：「Luce是一位非常出色及前途無限的攀石選手，並曾在比賽中表現卓越。」聲文續指：「她喜歡挑戰不同類型的攀爬，我們對她的離世感到無比傷痛，這亦是體壇界的重大損失。」

2003年出生的杜雅迪年輕細細已奪獎無數，曾在意大利舉行的2019年世界青少年攀岩錦標賽中贏得冠軍；其後於英國舉行的歐洲錦標賽獲得季軍。她並且越級挑戰成人組賽事，於科羅拉多世界盃爭得第五名。憑着天賦，她已獲得法國體育部門的垂青，明年準備出戰東京奧運，爭取這項奧運新項目的獎牌。可惜這個夢想將永遠不能實現了。

前陣子，英國11歲滑板天才布朗於練習時，失控飛出圍邊而從高處墮下，面部骨折及身體多處受創，一度昏迷，幸最後未有生命威脅。