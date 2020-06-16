利物浦死線前冇出手　車路士本周簽華拿

曾與利物浦斟介非常接近嘅迪姆華拿，RB萊比錫開出6月15日限期，只要利物浦喺死線前答應條件就可成交，但紅軍冇出手。死線過後，車路士立即跟進，據報道藍戰士支付轉會費，打算在本周完成交易。

英國《倫敦標準晚報》報道，利物浦原本擁有迪姆華拿優先收購權，RB萊比錫更定下條款，只要紅軍在6月15日前支付5300萬鎊(約5.14億港元)違約金，就可得到該位24歲射手，不過限期已過，紅軍亦失去買入該球員機會。

報道指，車路士對於買入迪姆華拿並冇手軟，而且全速進行，務求在本周內完成交易，包括支持5300萬鎊轉會費，並開出為期5年、周薪18萬鎊嘅合約，車路士與RB萊比錫及球員，經商談後達成協議，等待時機成熟，車路士就會正式宣布。

德國傳媒《圖片報》報道，迪姆華拿打算在7月前往倫敦，向新球會報到，由於到時已完成轉會，屆時迪姆華拿不會再為RB萊比錫在8月復賽嘅歐聯上陣。