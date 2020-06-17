拜仁提前贏德甲　歐洲史上第1盛世

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德甲冠軍終於誕生！拜仁慕尼黑周三(17號)凌晨作客憑羅拔利雲度夫斯基一箭定江山，作客以1比0小勝雲達不來梅，拋離次席踢少場嘅多蒙特10分，提前2輪奪得德甲冠軍。今次係拜仁慕尼黑連續第8年德甲封王，追平祖雲達斯上季創下嘅意甲8連霸歐洲5大聯賽紀錄。

今次冠軍亦係拜仁慕尼黑歷來第30次頂級聯賽冠軍，亦係自德甲1963年創立後，57季賽事入面第29次封王，多過晒其他球隊冠軍次數總和(28次)。拜仁慕尼黑今季冠軍得來不易，季初喺尼高高華執教下一度陷入低谷，曾經跌到聯賽第7位，季中由漢斯弗利克接手後先至起死回生，近18場聯賽打出17勝1和成績。

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漢斯弗利克喺奪冠後表示今季仲未完，豪言目標係做三冠王：「我哋完成第1步，達成我哋第1大目標，即係德甲冠軍，下一個目標就係德國盃冠軍，之後就輪到歐聯，我知道要贏歐聯冠軍有難度，但我哋會做好準備迎接歐聯重開。」拜仁慕尼黑早前已殺入德國盃決賽同利華古遜爭冠，歐聯就喺16強首回合領先車路士3比0。

升降班方面形勢亦逐漸明朗，柏達邦作客0比1不敵柏林聯後，宣告護級失敗，下季降落德乙比賽。另外，德乙漢堡主場1比1打和奧斯納貝克，令「一哥」比勒費爾德提前鎖定聯賽前2名，來季重返德甲比賽。