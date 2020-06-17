今日焦點：曼城破廠速戰速決

周三深夜英超終於回歸，其中二哥曼城將會主場與阿仙奴，上演焦點大戰。

藍月亮曼城雖然於積分榜，遭利物浦遠遠拋離，不過餓波已久的一班球員肯定急不及待，想落場大展身手，領隊哥迪奧拿近年帶領曼城大踢傳控足球之餘，亦逐漸改善進攻效率，踢法不再拖泥帶水。

加上有阿古路及史達寧等攻擊好手隨時候命，搶攻能力絕對超班，尤其藍月亮近6次面對阿仙奴，全部半場已經取得領先優勢，今次復賽後首戰主場出擊必定想搶頭威，半場主勝值得留意。

名家：臻贏特

焦點賽事直播表

周三6:30pm 韓職 尚州尚武 Vs FC首爾

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周四0:30am 德乙 漢諾威 Vs 聖保利

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周四1:00am 英超 阿士東維拉 Vs 錫菲聯

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周四1:30am 西甲 華拉度列 Vs 切爾達

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周四2:30am 德甲 多蒙特 Vs 緬恩斯

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周四3:15am 英超 曼城 Vs 阿仙奴

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周四4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬德里體育會

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