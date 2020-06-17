英超重開　曼城快攻速食阿仙奴

英超返嚟喇！經歷咗3個多月停擺之後，英超終於喺今晚強勢重開，仲上演超級重頭戲，「2哥」曼城主場迎戰阿仙奴！兩軍主帥哥迪奧拿與阿迪達分屬師徒，踢法一脈相承，但論功力及手上「兵器」，哥帥梗係贏晒喇，何況近年碰頭「藍月亮」食住對手，仲經常一早入波領先，餓波咁耐更加搶韁，半場主勝有買趁早。(Now 621及611周四凌晨3時15分直播)

哥迪奧拿與阿迪達都踢過巴塞，同樣崇尚傳控打法及壓迫風格，執教後哥帥更將呢種戰術發揚光大，贏盡西甲、德甲及英超冠軍。阿迪達喺2016年掛靴後出任哥帥副手，上年年尾先決定自立門戶接手阿仙奴。不過阿仙奴人腳參差，尤其係防線，早前熱身賽對英冠賓福特，因後衞大衞雷斯同洛賀丁連番甩轆而輸2比3。除此之外，阿仙奴客場例差，今季作客聯賽只得2勝8和3負，其中7仗於上半場已落後，單計阿帥領軍後4場聯賽作客，全部打和未贏過，真係巧婦難為無米之炊。

曼城質素贏阿仙奴幾條街，令哥迪奧拿可盡情施展其進攻打法。由於阿迪達季中離隊，哥帥就搵咗其啟蒙老師利奴出山擔任助教，絕對有利無害。「藍月亮」射手阿古路今季持續勇態，單計聯賽已有16球進帳，呢位阿根廷前鋒近8次有披甲對阿仙奴嘅賽事，共轟8粒，堪稱「兵工廠」剋星，若果佢再入4粒，就會超越為曼聯攻入183粒嘅朗尼，成為英超史上為一支球隊入波最多嘅球員，實搵「兵工廠」練靶。睇番兩軍近6次交手，曼城唔單止贏晒，仲要全部都喺上半場取得領先優勢，而且停擺咁耐必餓波，「藍月亮」隨時一開波即搶攻，半場主勝更有計。

名家：法達斯維

曼城近6次對阿仙奴半場成績

6勝 100%

陣容

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 30奧達文迪 14拿樸迪 11辛真高

8根度簡 16洛迪卡斯簡迪 17奇雲迪布尼

26馬列斯 10阿古路 7史達寧

阿仙奴

1賓特尼奴

2比利連 20梅斯達菲 23大衞雷斯 77布卡約沙卡

8丹尼施巴路斯 34格列沙加

19尼高拉斯比比 10奧斯爾 14奧巴美揚

9拿卡錫迪