新一季法甲8.23開鑼　同歐聯決賽撞期

歐洲4大聯賽陸續復賽，一早腰斬嘅法甲已確定唔會重開，但新一季聯賽就定喺8月下旬開鑼。法國足總公布，新一季法甲暫定8月23日開咧，與歐聯決賽撞到正，假如巴黎聖日耳門或里昂殺入決賽，相關球隊賽事就要延後。

由於賽季腰斬，法甲今季榜末及尾二球隊圖盧茲及艾米恩斯都唔使降班，而法乙前2名羅連安特及朗斯升班，新一季法甲可能擴充至22隊，相關事項將於本周五開會決定。

據了解，新一季法甲毋須閉門作賽，由於疫情受控，屆時各場地將放寬容許5000人入場，法國政府6月21日恢復體育賽事，7月允許各隊安排熱身賽準備新球季。至於今屆法足盃及法聯盃，其中法足盃暫定7月24日舉行。

法乙將比法甲早一日開鑼，8月22日展開新球季。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

2.俄超：落實6月19日重開

3.意甲：落實6月20日重開

4.英冠：落實6月20日重開

5.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

6.美職：以盃賽形式於7月8日復賽，常規賽隨後重開

7.亞冠盃：暫定7月重開

8.澳職：落實7月16日重開

9.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月23日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

10.法足盃、法聯盃決賽：法足盃正商議在7月24日舉行，有待落實

11.巴甲：延遲開咧

12.智甲：暫停至另行通知

13.巴省聯：暫停至另行通知

14.中冠盃：暫停至另行通知

15.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

16.英甲、英乙：宣布腰斬，高雲地利、史雲頓分獲英甲及英乙冠軍

17.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

18.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

19.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

20.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

21.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門、羅連安特分獲法甲及法乙冠軍；新一季暫定於8月下旬展開，法乙8月22日開咧、法甲8月23日開季

22.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

23.歐國盃：延至明年6月11日舉行

24.美洲盃：延至明年6月11日舉行