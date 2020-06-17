【英超重開】4大必睇看點

英超因為新冠肺炎疫情停擺超過3個月，周四（18日）凌晨正式重開，除咗利物浦幾可肯定可以相隔30年再次奪得英格蘭頂級聯賽冠軍，其餘前4之爭、護級形勢仲未明朗，以下4點相信會係餘下球季焦點所在：

1：利物浦破得分紀錄

利物浦餘下9輪多取6分便肯定封王，首捧英超只係時間問題，英超史上最高得分係曼城喺2017/18球季創下嘅100分，利物浦依家有82分，最後9場至少要拎到6勝1和2負先可以破紀錄。

2.歐聯席位爭崩頭

由於曼城違反財政公平條例，畀歐洲足協判罰未來兩屆冇得踢歐洲賽，如果上訴失敗，聯賽3至5名都可以踢歐聯。李斯特城領先第5位曼聯8分，但係「狐狸」未來硬仗連場，一個唔覺意隨時跌出前4；熱刺、阿仙奴雖然稍為落後，不過呢兩隊出名後勁凌厲，話唔定可以後來追上。

3.護級6隊活3隊

護級形勢方面，諾域治29戰得21分形勢最惡劣，排第15位嘅白禮頓同尾二兼少踢1場嘅阿士東維拉，只相距4分，邊隊落鑊仲未知，其中第16位嘅韋斯咸仲會對阿士東維拉及屈福特，勝負左右護級大局。

4.神射手之爭

占美華迪目前以19球喺射手榜領先，不過入17球嘅奧巴美揚、16球嘅阿古路及穆罕默德沙拿緊隨其後，未到最後一刻都唔知鹿死誰手。