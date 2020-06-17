專欄輪住嚟　仲有家長會畀個仔踢波搵食嗎？

之前曾經講過，好少會寫啲負面嘢，但近幾個月香港球圈嘅負面嘢、唔開心嘢，好似決堤咁一單接一單，身為球圈一分子，個心真係好唔舒服。心諗，若果個球圈仲係咁，花幾多錢喺青訓都冇用，仲會有幾多父母會放心畀個仔去做職業球員呢？

假如有一對父母，佢個仔今年18歲，眼前有「去外國升學」同「加盟港超球隊」兩個機會。父母本來都好支持個仔踢波，但一上網或者打開份報紙，唔係睇到幾個足總高層，喺立法會畀啲唔同政黨嘅議員聯手炮轟，面對提問唔係咿咿哦哦，就答非所問，一係就大耍「佛光街太極」，畀人插到體無完膚。就係睇到堂堂上季港超盟主先欠薪，跟住會方同贊助商傾唔掂數，再退出埋港超聯，球員幾個月無糧出下，仲要為搵班落同去勞工處追討而奔波。

再唔係睇到一代香港隊中場、公認為「好波之人」嘅林嘉緯，因為疫情賽事暫停，而冇辦法達到續約條款嘅上陣場數要求，畀人話唔要就唔要，傾都唔使傾。再睇埋足總啱啱又搞出一鑊泡，令一眾願意參與復賽嘅球會面臨損失嘅鬧劇。試問呢對父母會點睇香港嘅職業足球？除非有大把身家，可以同個仔講：「唔使擔心，老竇老母大把錢，你放心去踢波啦！邊個領導足總唔使理！無糧出唔使擔心！隊波退出唔使怕！畀人用完即棄唔使淆！足總日日新鮮唔關你事！有咩事就等老竇老母養你！」如果唔係，去讀書好過啦！踢咩波呀！唉..........。

大頭