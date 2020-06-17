【英超重開】曼聯2中場悍將人工太奀

波基斯費南迪斯同麥湯米尼都係低薪人員

英國傳媒公開曼聯全隊薪酬情況，門將迪基亞及外借到國際米蘭嘅阿歷斯山齊士雄踞榜頭2位，但紅魔鬼並非個個都咁富貴，新加盟嘅頂級中場波基斯費南迪斯，以及近季獲重用嘅小將麥湯米尼，人工就奀到離譜，好易令人心理不平衡。

英國《太陽報》報道，以表列形式公開曼聯全隊人工情況，排榜首係續約後人工加到周薪37.5萬鎊嘅迪基亞，至於原本周薪50.5萬鎊嘅阿歷斯山齊士，由於國米支付部份人工，因此位居次席，保羅普巴則以29萬鎊周薪位列3甲。

由上海申花外借加盟嘅恩哈路，以12.5萬鎊周薪排第9，但佢其實係減薪外借，上海申花同佢續約時，周薪加到40萬鎊，如果佢出番全薪，將會打破晒曼聯薪酬架構。

令人意外係2位正選中場悍將，今年初新加盟嘅波基斯費南迪斯，周薪只有10萬鎊，遠遠落後於其他球星，不過佢係「新嚟新豬肉」，蝕底啲都冇辦法，下次續約就唔係呢個數。排名墊底嘅，竟然係紅魔鬼近年力捧嘅中場新星麥湯米尼，周薪僅得1萬鎊，人工有好大上升空間。