有咩動力去不斷挑戰？梁諾恆你問佢答

《我撐同球員傾吓偈》今次加料變成《我撐同外流球員傾吓偈》，「大頭」搵嚟由富力R&F轉投中甲球隊梅州客家嘅「細佬」梁諾恆，親自回答各位球迷朋友嘅問題，睇吓佢點樣走出「Comfort zone」尋求挑戰。

Q：「第一課操練後跟唔跟得上？感覺自己同其他隊友有咩分別？」

梁諾恆：「頭兩三日會比較吃力，因為佢哋已經集訓咗4至5個月，而我係最遲一個嚟到。雖然我自己喺3月尾最後一場比賽之後，都有日日Keep住跑步，不過喺隔離嗰14日只可以做有限量運動，所以啲肌肉喺頭幾日好吃力。最大唔同係佢哋都認識咗對方一段時間，所以要盡快了解唔同嘅隊友，希望喺場上互相幫助到。」

Q：「上面生活慣唔慣呀？」

梁諾恆：「習慣呀！呢度啲生活同我喺英國、廣州嗰陣差唔多，每日集中訓練之外就係休息。呢度比較多廣東人，佢哋都好樂意幫我去適應。」

Q：「『細佬』更大願望是否踢中超？」

梁諾恆：「當然想挑戰更高水平嘅聯賽，不過暫時要做好自己先，先喺中甲企穩陣腳，適應到內地嘅聯賽，之後嘅事就之後先再考慮。」

Q：「平時有咩嗜好？」

梁諾恆：「我平時好鍾意去做Gym，有機會都會去行吓山。放假就會睇吓電影、電視劇，同埋約朋友打吓桌球。」

Q：「會唔會想征戰外國聯賽？」

梁諾恆：「如果有機會一定會去試，因為足球生涯短暫，要無時無刻挑戰自己。不過，依家好似我答另一位球迷朋友咁，會按部就班先做好自己，有機會嚟到就會好好把握。」

Q：「同邊個中堅拍檔效果最好？」

梁諾恆：「最鍾意係拍艾華度，當時喺飛馬有佢同基斯贊做我Partner，教咗我好多嘢，同令我對球賽有進一步嘅認識，直到今日都用得着。」

Q：「Hello呀『細佬』！如果唔叫你『細佬』，有無其他獨特（又出得街）嘅花名可以畀大家叫你？」

梁諾恆：「我細個好早就畀人叫『細佬』，因為阿哥喺球場上咁叫我，之後所有隊友一樣咁叫。如果其他花名應該係『肥仔恆』，HaHa。」

女朋友Katie：「1.有無信心爭到正選中堅位？ 2.中甲球員質素比起港超球員有冇差距？3.點解你女朋友咁靚？（試吓唔答）」

梁諾恆：「1.當然有！希望盡早適應內地聯賽嘅特色同節奏，爭到正選。2.我覺得中甲節奏比港超快，反而身體對抗性感覺港超比較大，因為港超外援數目較多。3.唔知點解，因我識佢第一日已經係咁靚。（咁答應該平安無事）」

Q：「你覺得自己喺技術層面，有哪一方面要改善？」

梁諾恆：「好多方面都要做得更好，中甲節奏比較快，自己要喺快節奏交番出港超嘅水準。如果要喺技術層面上揀一樣去改善，我覺得傳球要更精準兼更有侵略性，咁先幫到球隊進攻。」

Q：「想問吓你點樣維持同女朋友嘅Long D relationship？」

梁諾恆：「我諗其實呢樣嘢係雙向嘅，多謝佢一路嘅支持，無論我之前上廣州到今次嘅梅州，佢都好支持我，畀着第二個女仔可能已經飛咗我。我上咗去踢波之後，一有機會就返嚟香港見家人同女朋友，平時休息時間就會FaceTime吓。」

Q：「你係極『稀有』能夠喺其他球隊打出名堂嘅『堅家軍』成員，普遍球迷認為你同『大佬』效力南華時係黑暗歲月，有乜動力令你再次外闖？南華歲月嘅影響有幾大？」

梁諾恆：「其實我嘅職業生涯係不斷挑戰緊自己，唔會畀自己喺Comfort zone停留，有機會一定去試。由橫濱開始，澳滌、飛馬、南華到富力，喺每一隊都學到好多嘢，對自己嘅足球生涯都有正面嘅影響。南華係老牌勁旅，自己都好享受效力嘅日子，希望將來再有機會效力南華嗰陣，可以做得更好。」

Q：「知道你曾遠赴英國布魯克足球學院受訓3年，期間喺當地奪得『全年最佳球員』。英國嘅青訓是否真係比香港好？好似曾經喺英國受訓嘅陳俊樂，同你一樣都比喺香港受青訓嘅球員強……」

梁諾恆：「我自己唔敢話比其他喺香港受訓嘅球員更強，不過覺得分別最主要係足球文化同競爭力。喺英國每逢比賽日好似大節日咁，氣氛相當熱烈，全區嘅人都好享受同期待。而且好多小朋友都抱有一個做職業球員嘅夢想，從而參加青少年訓練，令喺隊內同埋其他隊伍之間產生良性競爭，有助球員進步。」

Q：「幾時結婚呀？」

梁諾恆：「首先多謝你嘅問題，我自己對生活同足球都有計劃，希望喺2至3年內可以達標，HaHa！」

我撐本地波：「『細佬』唔該晒，記得事事小心，畀心機，唔好亂食嘢呀！」

梁諾恆：「收到！我會繼續努力，辛苦晒。」