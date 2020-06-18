【英超回歸】大衞雷斯災難　阿仙奴吞3蛋

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萬眾期待嘅英超終於回歸，周四(18號)凌晨焦點大戰，阿仙奴作客曼城經歷「大衞雷斯災難」，呢位巴西中堅後備上陣25分鐘連續2次致命犯錯，累「兵工廠」慘吞3蛋，爭入前4機會變得更加渺茫。

阿仙奴今場認真黑仔，開波8分鐘就有中場格列沙加重傷要被擔架抬離場，24分鐘再有中堅柏保維拿傷出，而佢嘅受傷亦令「災星」大衞雷斯後備登場。大衞雷斯完半場前一次解圍失誤，令史達寧門前輕鬆打開紀錄，下半場只係踢咗4分鐘，大衞雷斯再喺禁區拉跌馬列斯，食紅牌兼輸12碼，奇雲迪布尼操刀射成2比0，曼城喺補時階段再由菲爾科頓「埋齋」。

英超對上一個單場食「全餐」(犯錯導致失球、輸12碼同食紅牌)球員，已經係2015年8嘅韋斯咸後防贊堅臣；睇埋歐洲5大聯賽，對上一個後備入替球員食「全餐」，更加要數到2011年3月嘅國際米蘭中堅艾雲哥度巴。

大衞雷斯賽後主動代表阿仙奴接受訪問，承認自己係輸波罪人：「(呢場輸波)唔係球隊嘅錯，係我一個人嘅錯，我覺得全隊都踢得好好，尤其係10人應戰嘅時候，所有錯誤都係我嘅問題。」大衞雷斯同阿仙奴嘅合約到今個月底完結，雖然領隊阿迪達仍然撐佢，但經過今場災難性表現後，大衞雷斯仲有冇得留隊好成疑問。