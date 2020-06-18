球FUN大作戰：皇馬「帶刀侍衛」爭標關鍵

西甲星期四深夜超級大戰，皇家馬德里主場迎戰華倫西亞，皇馬能否挑戰冠軍寶座，關鍵可能是老將沙治奧拉莫斯。

皇馬在復賽首仗主場以3比1輕取伊巴，沙治奧拉莫斯狂奔70碼入波，取得今季西甲第6個入球，這位超級後衛向來入球能力極高，職業生涯累積67個西甲入球，追平巴塞隆拿罰球專家朗奴高文的紀錄，成為西甲史上最多入波後衛。

華倫西亞雖是西甲前列份子，不過陣中除麥斯高美斯，以及柏利祖之外，今季沒有人入球多過沙治奧拉莫斯，今場必定要睇實，這個「帶刀侍衛」了。

焦點賽事直播表

周五0:30am 德乙 基爾 Vs 特雷斯登

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周五1:30am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家蘇斯達

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周五2:30am 德乙 比勒費爾德 Vs 達斯泰特

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周五4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 華倫西亞

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