英超回歸大笑話！「鷹眼」未瞓醒害死錫菲聯

英超停擺咗三個幾月，點知重開就出現問題球，唔知係咪疫情關係搞到「鷹眼」都未瞓醒，令錫菲聯慘被搶走3分，英超賽會雖然賽後隨即道歉，但復賽第一擊就搞出個大笑話，被球迷插爆。

英超重開嘅第一場由阿士東維拉對住錫菲聯，全球關注，去到42分鐘錫菲聯開罰球到禁區，維拉門將尼蘭特接住皮球後退兩步，雙腳已踩入龍門框，但球證竟然無反應，並指指自己嘅手錶示意無收到入球通知，唔承認有入波。最終兩隊打成為0比0平手，錫非聯本應可以袋走3分，因為鷹眼嘅錯誤無辜失分。

運用VAR一直都被係一個爭議話題，但今次嘅錯誤實在太離譜，負責英超龍門線嘅技術公司隨即發表道歉聲明，承認鷹眼系統出現誤判，佢哋話尼蘭特連人帶波越過龍門界線，當值主球證無從手錶及耳機接到入波嘅提示，龍門周邊嘅7部攝影機都被門將、後衞及門柱遮檔住，呢種情況係之前超過9000場鷹眼門線技術系統運行嘅比賽當中都未試過出現。

錫菲聯領隊韋達怒轟：「我相信門將一定知發生咩事，7部攝影機都話影唔到，實在令人沮喪。舊年同熱刺打波，只係腳指越位，就喺滂沱大雨之下等咗10分鐘等判決，我唔明今次點解唔可以用10分鐘嚟睇清楚。」他更直斥該道歉聲明係個大笑話：「嗰份聲明完全荒謬，令人難以置信，我睇完之後真係笑咗出嚟，完全係個笑話。」很多球員及球迷都紛紛留言，並且再度質疑VAR及太依賴科技系統。