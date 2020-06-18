凶兆！祖雲達斯射輸12碼痛失意盃

周四(18日)凌晨意大利盃決賽，拿玻里同祖雲達斯法定時間打和0比0，需要以互射12碼分勝負，祖記頭2位主射嘅球員保羅戴巴拿、丹尼路雷斯都宴客，反觀拿玻里4位球員主射全部命中，以4:2勝出奪冠。

拿玻里原本可以一早解決祖雲達斯，可惜恩斯治尼、艾利夫艾馬斯嘅射門都中柱唔入。不過，祖記呢股運氣去到互射12碼階段就冇晒，曾經患上新冠肺炎嘅保羅戴巴拿喺首輪主射就唔入，跟住輪到後備上陣嘅丹尼路雷斯宴客。

至於拿玻里4射入中，換言之射完頭4輪已經分出勝負，令到原本為祖記壓軸第5輪主射嘅C朗冇得表演，難怪佢賽後不斷搖頭嘆氣，非常無奈。

事實上，C朗今場表現一般，加上上場意盃4強次回合對AC米蘭射失12碼，可見呢位葡萄牙巨星休戰3個之後，仍然未操起狀態。

祖雲達斯繼上年12月意超盃不敵拉素之後，今次又喺決賽失冠，黑氣仍然纏身，令人懷疑呢支意甲班霸能否於聯賽重開之後衞冕。祖記喺意甲只係領先第2位拉素1分，雙方將於7月交手，到時又係另一場「決賽」。

至於拿玻里繼2014年之後，再次奪得意大利盃冠軍，教練加度素領軍半年就有盃捧，亦係佢教練生涯第1個冠軍，真係恭喜晒。