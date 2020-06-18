曼城贏波有代價　19歲新星險斷頸亡

曼城喺英超重開後首場大勝阿仙奴3比0，但亦付出沉重代價，19歲新星艾利加西亞喺回防時，同隊友門將艾達臣摩拉斯相撞，即時失去知覺，一度情況非常嚴重，需要軍醫用工具固定頸部，並戴上氧氣罩，用擔架抬離場及送院治療。

幸好賽後曼城領隊哥迪奧拿表示，呢位西班牙同胞已經恢復清醒：「我哋當時真係好擔心艾利加西亞嘅情況，好彩佢已經清醒，算係正面訊號，但仲要等佢再接受進一步檢查，先至知道真正傷勢。」

哥迪奧拿2017年從母會巴塞隆拿青年軍撬走艾利加西亞，佢已於今季各項賽事上陣12次，包括7場英超，今場仲以正選上陣，同拿樸迪扼守中路，可見哥迪奧拿有意栽培艾利加西亞成為曼城未來防線支柱，希望佢今次可以大步檻過啦。

至於阿仙奴亦有中場格列沙加、中堅柏保維拿傷出，之前已有輿論指，球員休戰3個幾月之後再踢比賽，可能會爆傷兵潮，睇來真係有道理。