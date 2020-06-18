新C朗起孖！馬體會創今季最大勝仗

當C朗失落意大利盃錦標時，「新C朗」祖奧菲歷斯大放光芒，呢位20歲葡萄牙新星喺周四(18日)凌晨西甲，個人梅開二度，協助馬德里體育會作客以5比0大勝奧沙辛拿，取得球隊今季最大勝仗，兼暫時升上聯賽第4位，重燃進軍下屆歐聯希望。

馬體會喺西甲重開首仗僅打和畢爾包1比1，陷入連續3輪聯賽不勝困局，但今場踢出銳利攻勢，祖奧菲歷斯為球隊攻入頭2個入球，「紅軍殺手」馬高斯洛蘭迪亦有1球進帳及2次助攻，加埋艾華路莫拉達、恩歷克卡拉斯高各建一功，送夠5隻蛋畀奧沙辛拿。

祖奧菲歷斯上年夏天以1.26億歐元由賓菲加加盟馬體會，但季初一度陷入2個月入球荒，甚至被網民寸為「水貨C朗」，但佢踏入2020年後，狀態已回升，包括停擺前比賽，佢近5場西甲轟入4球，證明身價。

馬體會贏波後，以2分優勢反超前皇家蘇斯達，升上第4位，但皇家蘇斯達少踢1場。馬體會能否坐穩第4位，就要睇周五(19日)凌晨，艾拉維斯可唔可以喺主場令皇家蘇斯達失分。