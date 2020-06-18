球場6.20重開　甲一球隊拉定筋

籃球場封框接近3個月，康文署周三（17日）晚終於宣布於6月20日起全面重開室內外籃球場。「餓波」多時的波友固然高興，而對於甲一球隊來說，也是時候復操迎接8月30日開鑼的銀牌賽和聯賽。

自新冠肺炎爆發後，籃球場一封再封。先在1月29日關閉康文署體育館，即使3月初一度重開，同月23日又因疫情轉趨嚴重再度關閉。戶外籃球場同樣無法倖免，自3月28日起一直封框至今。多支球隊苦無訓練場地，只能靠球員自發鍛練體能。

「球員一直都有自發跑步和健身，球場重開後，我們會盡快安排復操，希望把這段練習空窗期的影響減低。」滿貫教練朱耀明說。上屆聯賽亞軍滿貫休賽期相當積極，不僅引進蔡再懃、方誠義、黃鎮煒等強援，更請到名帥朱耀明回歸，但「人算不如天算」，被疫情殺個措手不及，「我很期待復操，這是我回歸首年，球隊又有許多新面孔，想看看能夠擦出什麼火花。但另一方面也會擔心球員狀態，畢竟距離開季只剩一個多月，準備時間不足，只能盡力而為。」朱sir續指因關口未開，美籍外援費格遜仍未能返港歸隊，要趕及8月30日開季有一定難度，望籃總能夠給予更多時間準備。

另一球隊建龍飛馬剛剛升班就遇到疫情，主帥香振強也大感無奈：「一切都超出控制範圍。但作為教練應該保持正面心態，盡力而為，例如早前無法訓練，便安排球員自行跑步和練習，如今亦正計劃復操。」香sir希望能夠盡快知悉來季安排，方便球隊部署。

東方龍獅行政經理李樹榮則指，球隊已開始分批進行個人技術和投籃練習，初步計劃會在7月正式恢復團體訓練。問到對8月底開季是否樂觀，他用「見步行步」回答：「無論如何，我們都會跟隨籃總指引進行部署。至於疫情會否再次爆發，令開季增添變數，只能見步行步。」

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