「契仔」呷醋錫晒愛徒　拳王梅韋特被挑戰

43歲的不敗拳王梅韋特最近為新愛徒21歲的漢尼準備連串訓練，並且親自教授，似乎要印證自己要成為世界最佳教練的諾言，但卻惹來「契仔」拳王戴維斯不滿，更公開表明話要痛擊「契爺」。

據英媒報道梅韋特近期志力培訓WBC輕量級拳王漢尼，這位21歲的天才拳王有24場全勝的戰績，亦曾經跟過梅韋特的父親學拳，所以與梅韋特的關係更加近。不過，正所謂一山不能收藏二虎，一直被稱為梅韋特「契仔」的25歲戴維斯，過去深受梅韋特寵愛，然而自己卻與「契爺」的新愛徒是同一級別，換言之即是將來的對手，梅韋特最近的舉動即令戴維斯醋意指數颷升，特別是看到「契爺」凌晨4點親自同漢尼練拳，傳授秘技，令戴維斯更加「火晒眼」。

戴維斯即刻取消了在賭城的梅韋特訓練營，更加話要同「契爺」決鬥，他在個人社交網話：「我一個人都過得好好.....反正佢哋都係我嘅對手，我已經準備好對任何人，包括梅韋特。呢個唔係挑釁，係事實。」面對「手背又係肉、手掌又係肉」，梅韋特如果想做到兩全其美，只好將漢尼升到超輕量級比賽，那就不需要與戴維斯同級爭逐。

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