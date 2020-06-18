好酸呀！摩連奴私下咁樣評價蘇B

英超將於周六(20日)凌晨上演重頭戲，熱刺主場對曼聯，摩連奴又倒戈鬥紅魔鬼，重遇搶佢飯碗嘅蘇斯克查。外媒《The Athletic》爆料，指摩連奴曾經私底下同朋友講，蘇B仲未夠班擔任曼聯主帥一職，為今場增添火藥味。

摩連奴2018年12月中被曼聯炒魷，會方請來名宿蘇斯克查接手領軍，《The Athletic》近日爆料，指當時「寸王」知道蘇斯克查接替佢後，立即同身邊人士講，呢位挪威少帥未有能力駕馭曼聯球員，結果令摩連奴跌眼鏡，蘇B執教曼聯頭12場聯賽取得10勝2和，網民都寸番摩連奴，指佢吃不到的葡萄是酸的。

雖然曼聯今季表現都係一般，但畢竟排名高過熱刺，並於英超首循環以2比1擊敗熱刺，令摩連奴報仇失敗，再次證明「寸王」睇法錯誤。

事實上，曼聯今季英超遇強愈強，包括「雙殺」車路士同曼城，亦係首支令利物浦失分嘅球隊，蘇斯克查話今年2月作客擊敗車路士，今場再到倫敦比賽，球員都充滿信心，有力「雙殺」埋摩連奴。