【官宣】車路士4.6億簽迪姆華拿

迪姆華拿周四(18日)凌晨仍為RB萊比錫上陣兼入波，賽後12小時，其母會與車路士齊齊官方宣布，這位24歲德國射手正式轉會，以4750萬鎊(約4.6億港元)轉投車路士，簽約5年周薪17萬鎊，完成德甲餘下賽事後到倫敦報到，8月復賽嘅歐聯8強賽將不會再為RB萊比錫披甲。

迪姆華拿在RB萊比錫效力4個球季，上陣157場入93球40次助攻，今季上陣43場入32球，在德甲攻入26球，早已成為今夏轉會市場焦點之一，獲利物浦、皇馬、巴塞及國米垂青，利物浦更獲優先斟介權，然而在關鍵時刻車路士突然殺出，並於短時間內傾妥條件完成交易，實在快手。

轉會消息公布後，RB萊比錫在官方社交網出帖，感謝華拿對球會貢獻，祝佢在英超取得成功；至於車路士官網刊登華拿訪問，他說：「我感到很榮幸，能夠加盟這支偉大令我感到自豪，亦非常感謝RB萊比錫及德甲球迷，佢哋永遠存在我心。很期待新球季，與一眾新隊友、新領隊及球迷見面，一起創造成功。」

連同早已公布嘅阿積士中場薛耶治，迪姆華拿係車路士今夏第2位「上車」戰將，消息指藍戰士收購行動仍然繼續，下個目標直至利華古遜全能攻擊手夏維斯。