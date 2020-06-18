「鐵娘子」無懼單打獨鬥　賀蘇祖單飛闖東奧

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究竟有多自信才敢斷捨外在的加持？當今泳壇戰績最強的匈牙利「鐵娘子」賀蘇祖，試過在世界盃兩日賽事狂掃10金，場外寫下段段烈女事迹：反制、改革、離婚、自立門戶、炒教練。國際奧委會官網給她「Wonderwoman」（神奇女俠）稱號，似乎無人能駕馭的她，連征戰東京奧運她也決意「無教練狀態」自主自決。這一切將有望收錄在她的紀錄片《Katinka》中，這齣影片的誕生亦奠定賀蘇祖的卡士及地位。

稱得上是「鐵娘子」，源自賀蘇祖持久與堅毅。技術全面擅長混合泳的她，2004年已首闖奧運，縱橫泳壇10多年，活躍程度近年不減反增，目前坐擁3面奧運金牌及6項世界紀錄。2019年光州世界游泳賽，她在400米個人混合泳掄元造出「五連冠」，壟斷該項成史上第1人。同年格拉斯哥短池賽再擸4金，累積20金成史上最多金牌泳手。FINA國際泳聯甚至因為「鐵娘子」瘋狂連環掃金，訂下參賽項目「封頂」的措施。

她把成功歸功於強大的內心；她的原則是不讓自己受委屈。當與前夫兼教練Shane Tusup關係變質後，她斬纜離婚。2019年她更宣布與另一教練Arpad Petrov結束合作關係，更直指對方未有為她的成就而注入足夠的決心，「我預期他會為我投入更大的關注，不論是在專業技術層面及個人方面，可惜我們達不到共識，而事情也不能回頭。」

自行籌劃不需教練引路

她沒打算再尋找新的教練夥伴，反而單打獨鬥籌謀自己的東奧爭標方案：「我忍受不到再負擔多一個人的關係了，東京奧運我會嘗試自己去衝，並承擔起所有責任。」世界級運動員在沒有教練下單飛，時而有之，如「網壇天王」費達拿的職業生涯中，有多段時期處於無教練狀態，包括2004年他單人匹馬贏得三項大滿貫，身邊也不需要教練引路。

「泳池是一個讓我釋放沮喪及煩惱的地方，或許更貼切地說，這裏是我做『我自己』的地方，我清楚知道擁有自己的泳線，讓我控制及創造出種種不平凡事。」

31歲仍處於豐收期，賀蘇祖耐戰度好比鋼鐵：「我不覺得自己進入老態，儘管我明白游到30歲是不常見的，但我仍然感到每天在學習的動力。」對於奧運延期一年舉行，她選擇從好處看待：「我已累積多年的經驗，所以我能將這一年時間轉化成我的優勢，彌補了我的身體又大一歲的事實。」

匈牙利國家電影學院宣布，製作紀錄片《Katinka》，雖然由於新冠肺炎影響，拍攝工作一度被迫叫停，幸目前已重啟拍攝。製作隊在舉行過2017年世界賽的匈牙利布達佩斯杜拿體育館（Budapest's Duna Arena），利用懸掛鏡頭及鋼索（下圖），凌空追蹤拍攝賀蘇祖的水中英姿。《Daily News Hungary》引述紀錄片監製，指片中除拍攝賀蘇祖游向東奧的進程外，亦會將她的生平起伏留下註腳。紀錄片預算為160萬歐元（約1400萬港元）。

景仰高比拜仁

黑曼巴精神遺產一直驅動着賀蘇祖。黑曼巴是世上其中一種含劇毒的蛇，捕擸時快、狠、準，令人聞風喪膽，高比拜仁在低潮時曾以黑曼巴自喻，而賀蘇祖也表示高比是她鞭策自己的動力。

賀蘇祖早前接受《Olympics Channel》訪問時，坦言深受這位NBA巨星的影響：「過往我聽過很多高比拜仁的訪問，他擁有黑曼巴的精神，而我也實在很認同黑曼巴的堅毅，這種精神非常重要，幫助我走過很多道路。」

逆境自強，正是她的成功之道，即使疫情肆虐，她仍保持積極態度：「疫症期間為安全起見，我出外也只有訓練，很掛念比賽呢！為填補虛空，惟有憑幽默感及創意吧，為自己訂立一些新挑戰，例如我現在就學打boxing。」

炮轟國際泳聯欠缺專業

倡議游泳聯盟

為了實踐承諾作育英才，賀蘇祖在布達佩斯創立自己的游泳會「Iron Swim Budapest」；為了推動世界泳壇的發展，她成為近年火熱登場的國際游泳聯賽（ISL）「幕後推手」之一，更擔當Team Iron的隊長，身體力行進行改革。

賀蘇祖曾發出公開信，指出國際泳聯未有與時並進：「游泳依然未能稱得上是專業的運動，即使說FINA內部存在混亂，也絲毫沒有誇張，她們在財政上欠缺透明度，常常改變制度及政策，而領導者則沒有抱負及視野。」

儘管為不滿發聲難免會惹來反響，甚至令賀蘇祖感到有點「膽怯」，但由於關乎到游泳的未來，她呼籲大家表態：「我們不需要做先鋒，因為前面已有其他運動的成功例子，這些實例都具有啟發性。」賀蘇祖認為FINA在推廣及謀求泳員福祉方面，背道而馳，一方面官方吹噓每年有70億人次觀看比賽，但另方面就說泳聯欠缺金錢故未能與運動員分享。因此，她與同儕成立ISL聯賽，以商業及明星級泳手作賣點，加上美侖美奐的包裝，採巡迴比賽的形式，吸引贊助商，將游泳比賽的經濟效益帶至一個新的層面。

Katinka Hosszu

國籍：匈牙利 年齡：31歲

大學：美國南加州大學（心理學）

參加奧運：4屆（2004年雅典、

2008年北京、2012年倫敦、2016年里約）

強項：個人混合泳、背泳

榮譽：國際泳聯年度最佳泳手

（2014年、2015年、2016年及2018年）

奧運金牌：3面 世界紀錄：6個

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