後備上陣29秒入波！天才復出成爭標關鍵

周五(19日)凌晨西甲皇家馬德里主場以3比0大勝華倫西亞，中場馬高阿辛斯奧養傷330日之後，終於復出，並且後備上陣僅29秒就入波，簡直係完美回歸，為皇馬力追榜首巴塞隆拿，增添一大本錢！

皇馬球星夏薩特今場又有助攻，傳畀賓施馬射入打開紀錄，踢到73分鐘17秒，馬高阿辛斯奧後備上陣，僅過29秒，佢就接應費蘭特文迪左路傳中射入，成為皇馬近14年以來，最快入波嘅後備上陣球員。

馬高阿辛斯奧喺86分鐘再妙傳賓施馬入波，換言之佢只係踢咗13分鐘就貢獻1個入球及1次助攻，效率驚人，完全唔似1位缺陣近1年嘅球員。

24歲嘅馬高阿辛斯奧近年備受教練施丹器重，可惜上年夏天同阿仙奴踢熱身賽時受重傷，當時估計佢將缺席今季所有賽事，但因為新冠肺炎令西甲延期，亦令馬高阿辛斯奧趕及復出踢埋餘下賽事，變相令皇馬多番1位猛將爭標。皇馬現時僅落後榜首巴塞隆拿2分，仲有機會反超前。