賓施馬大翻身！入球超越傳奇

皇馬喺西甲大勝華倫西亞3比0，除咗久休復出即入波嘅馬高阿辛斯奧令人驚喜之外，前鋒賓施馬個人梅開二度，表現亦可圈可點。

呢位32歲法國老將入2球之後，已經為皇馬累積入咗243球，超越傳奇射手普斯卡斯，成為「銀河艦隊」史上入波第5多嘅球員。

賓施馬以往不時被球迷批評浪費入波機會，其中17/18球季，佢喺西甲上陣32場只入5球，簡直係恥辱，更曾一度傳出面臨被球會出售。

不過，自從C朗離隊後，賓施馬入波數字有明顯上升，上季於各項賽事為皇馬入30球，係佢2009年加盟皇馬以來，第2高單季入波數字。

賓施馬今場梅開二度後，今季各項賽事已累積入21球，連續2季入波「20+」，水準愈來愈穩定，皇馬球迷應該對佢另眼相看。

皇馬史上入波最多球員(前5位)

1. C朗 450球

2. 魯爾 323球

3. 迪史堤芬奴 308球

4. 辛迪拉拿 290球

5. 賓施馬 243球