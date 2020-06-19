沙利聞到魷魚香　C朗家姐反擊「插多刀」

祖雲達斯喺意大利盃輸畀拿坡里，無得捧盃，無面又失威，主帥沙利成為眾矢之的，據意媒消息指呢位老人家已經聞到魷魚香，隨時拜拜，而C朗家姐都幫細佬出頭，向沙利「插一刀」。

據意大利《晚郵報》報道，沙利要喺餘下嘅聯賽同埋歐聯打出成績，否則就可以執定包袱；事實上，祖雲達斯係意大利盃表現強差人意，錯失咗捧盃機會，當然球員狀態同表現都有關，但好多人都覺得沙利係閱讀球賽以及換人方面都唔掂，而沙利執教以嚟，球隊無乜進步，今次輸波呢位主帥要負上最大責任。

C朗嘅表現賽後被沙利同埋傳媒抨擊，佢家姐Elma Aveiro就忍唔住要為細佬出頭，認為沙利同其他隊友都配合唔到C朗。Elma 喺社交網PO左C朗嘅比賽相，寫上：「你已付出所有努力！唔可能再要求更多。親愛的！你唔可能獨自創造奇蹟。我唔知道佢哋點解踢成咁？總之，唔好灰心，你唔好乜都攬上身，我嘅國王！」

其實今次已經唔係Elma首次為C朗發聲，舊年金球獎頒獎禮，利物浦嘅雲迪積克講笑話C朗唔係對手，即刻激怒咗Elma，係網上反擊。