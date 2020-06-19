雙核鬥雙箭　曼聯搶W打鐵趁熱

英超重開後大戰頻頻，今晚爆發下屆歐聯入場券爭奪戰，由熱刺主場火併曼聯。熱刺主帥摩連奴今仗倒戈，不過「寸王」已經out out哋，今季聯賽3鬥舊東家全部輸晒，加上中場迪利阿里停賽，黑氣未除；曼聯王牌保羅普巴已經好番，終於可以拍住波基斯費南迪斯合體組成「雙核」陣式，誓要剝「寸王」棚牙，客勝有計。（Now 621及611周六凌晨3時15分直播）

由於曼城違反財政公平條例，畀歐洲足協判罰冇得踢未來2季歐洲賽，即係話聯賽第5名隨時都有得進軍歐聯，雖然案件仲係上訴當中，但大大增加餘下聯賽激烈性，包括今仗對賽嘅熱刺同曼聯，為爭取下屆歐聯入場券，呢場「6分波」一定搏甩髀。

停擺前受傷嘅熱刺前鋒哈利卡尼同孫興民，經過一段長時間調整，已經好番晒，不過中場迪利阿里就因為衰多口被罰停賽1場。但係呢支北倫敦勁旅最大問題，係主帥摩連奴功力今非昔比，唔單止打爛晒佢以防守見稱嘅金漆招牌，熱刺喺佢麾下亦失去以往遇強愈強嘅氣勢，今季帶隊喺聯賽倒戈舊主全部輸晒，包括兩循環對車路士主場輸0比2、作客輸1比2，加埋首循環作客曼聯亦輸1比2，不得不慨嘆一代名帥陷入樽頸位。

近5次交鋒紅魔4勝

另一邊廂，曼聯則有保羅普巴及拉舒福特傷愈復出，以往普巴同「寸王」勁多牙齒印，今仗再遇仇家，當然要騷哥利落佢面，呢位法國國腳更轉型踢10號位，終於可同波基斯費南迪斯合作，後者於冬季轉會窗加盟後立即入局，喺聯賽貢獻2個入波及3次助攻，令「紅魔」停擺前4場聯賽取得3勝1和，包括擊敗曼城同車仔，重上正軌，有佢夥拍普巴做「雙核」，令人期待，連同成功續借FC上海前鋒恩哈路做奇兵，主帥蘇斯克查有更多變招。睇埋往績，雙方近5次碰頭，曼聯取得4勝1負，格食格味道濃，曼聯客勝值得捧場。