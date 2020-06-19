港乒爭30萬擂台賽　李靜、高禮澤化身講波佬

新冠肺炎疫情下，香港乒乓隊三月至今未有出戰任何國際賽事，為提升比賽狀態，香港乒乓總會將於6月至9月舉行三次「港乒擂台賽」。首戰於周五（19日）起一連三日於香港體育學院乒乓球館展開。球迷可於香港乒乓總會YouTube頻道收看直播，而高禮澤、李靜、劉國棟等教練團成員將會擔任星級評述。

香港乒乓隊於東京奧運勇奪滿額的七項資格，包括男團、女團、男女單各二、以及新項目混雙。是次「港乒擂台賽」採用全新奧運賽制，香港男、女子隊各分四隊，並由經驗較豐富的黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男、杜凱琹、李皓晴、吳穎嵐及朱成竹擔任各隊隊長，周五打頭陣有「鎮廷隊」大戰「柏男隊」。

三次「港乒擂台賽」總獎金達30萬港元，乒總採用「獎金自己拚」的方式分配，除了每隊按排名分得獎金外，隊中每個球員亦按各自的表現，計算所分得的獎金。

今日賽程：

下午2時 鎮廷隊對柏男隊 （網上直播）

凱琹隊對成竹隊 （網上錄播）

下午6時半 皓晴隊對穎嵐隊 （網上直播）

鈞傑隊對兆恒隊 （網上錄播）

男子隊名單

鎮廷隊：黃鎮廷、江天一、陳顥樺

鈞傑隊：何鈞傑、蘇致、于諾

兆恒隊：林兆恒、李漢銘、蔡俊杰

柏男隊：吳柏男、關文皓、姚鈞濤

女子隊名單

凱琹隊：杜凱琹、李清韻、周穎詩

皓晴隊：李皓晴、林依諾、李嘉宜、江芷林

穎嵐隊：吳穎嵐、張文靜、鮑奕文（調入女隊）、李凱敏

成竹隊：朱成竹、劉麒、黃芊柔

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