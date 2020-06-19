救命草變燙手芋！日經濟學家唔睇好東奧

東京奧運的前景愈來愈令人擔心，這項四年一度的體壇盛事原本被視為刺激日本經濟的救命草，但一場世紀疫症卻變為負累，損失甚大，據日媒報道兩位知名經濟學家都對東奧的前景表示悲觀，舉辦與否都是一個雞肋的問題。

在日本享有盛譽的經濟學家荻原博子，認為東京奧運會不可能在明年舉辦，「研發疫苗需要一至三年的時間，即使研發出疫苗，亦不可能很快提供予如此多人使用。」荻原博子仲話舉辦奧運會對日本的經濟刺激作用有限，由於擔心疫情未能控制，有很多國外觀眾未必會到日本觀戰，她認為要恢復國內外的正常旅行大約都要三年時間，再加上疫情關係大家的消費意欲減低，更重要是大家都不想參與大規模聚會。

另一位接受訪問的經濟學家森永卓郎，目前是日本獨協大學教授，曾發表許多經濟學著作，他認為即使新冠肺炎疫情能夠在今年結束，日本經濟要恢復到疫情前的水平都要大約三年時間，整個世界的經濟恢復要三至四年。森永卓郎表示奧運如果明年舉辦，日本經濟損失非常大，奧運推遲已經要額外投放約3000億日元，其次是若簡化奧運，觀眾減少又帶來門票損失，如果全體參賽人員要進行病毒檢測，又要一大筆開支。

「取消奧運可能將損失減到最低。」他認為將奧運會推遲到2022年夏天，到那時疫苗等藥物應已完成臨床試驗，治療方法亦有改進，他更直言：「東京奧運本來是日本政府刺激經濟的救命草，但現在似乎成了燙手山芋。」

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