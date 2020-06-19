香港隊　U23大軍熱辣辣笑住操

政府禁聚令人數於周五（19日）正式由8人擴充至50人後，正於將軍澳足球訓練基地（FTC）進行為期3周集訓的U23港隊，亦於同日進行團體訓練，並開放讓傳媒採訪，主教練麥柏倫（Mixu）坦言對訓練成果感到滿意，認為已成功向球員傳達訓練重點。

為配合政府防疫措施，U23港隊自6月初開始集訓以來，一直維持不超過8人的分組訓練模式，禁聚令進一步放寬後，由港隊主帥麥柏倫主導訓練的這支U23港隊，終於可以在集訓臨近尾聲之時，以更完整的方式進行操練。訓練當日天氣炎熱，天文台更發出酷熱天氣警告，但一班港隊U23成員在32度高溫下底下，依然顯得十分雀躍，在體能教練指導下進行熱身運動後，球隊繼而開展半場攻防演練，其中Mixu不時在旁向球員傳授戰術意識，對球員的站位、技術動作和移動作指導，全程操練歷時近2小時。

Mixu於訓練後訪問時，表示好開心可以和U23球員一起合作，他大讚球員訓練態度良好的同時，亦道出對這班年青球員的期望：「呢班球員嚟緊將會出戰U23亞錦賽，所以今日有機會向佢哋灌輸企位意識，係非常好。我認為呢隊U23依然有唔少進步空間，包括係球員嘅位置感等範疇。」他強調每位球員都需要更清楚自己在場上的職責，坦言需要更多時間去幫助改善球隊的狀況。

大港腳自去年12月「東亞盃」之後，受疫情影響一直未有集訓機會，作為主教練Mixu當然沒有忘記大隊的情況：「我哋需要訓練同比賽機會，所以情況係唔理想，但我依然有同港隊成員保持聯繫。」港隊將於10月出戰「2022年世界盃亞洲區第二輪暨2023年亞洲盃外圍賽」，其中更要面對強敵伊朗，Mixu就期望可以盡快與一隊成員踏上訓練場，為大戰作準備。

另外，當被傳媒問及續約一事的進展時，麥柏倫表示：「續約情況未有新進展，估計我自己會繼續教，但最終係點要視乎政府資助同其他因素。」