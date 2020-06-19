香港隊　U23「大師兄」望帶新兵創奇迹

為備戰明年舉行的「亞洲足協23歲以下錦標賽」外圍賽，香港隊U23早於月初展開為期3星期的集訓，以觀察如梁祐維、畢頓等新秀的表現。當中，曾征戰過2屆U23「亞錦賽」外圍賽的21歲富力R&F翼鋒林樂勤，由當年經驗最淺的球員，搖身一變成為大師兄，帶領如張憙延等首次入選的球員，征戰這項熟悉的錦標賽，他希望自己能彌補遺憾，創造出線奇迹。

由於如徐宏傑、杜國榆等，去年赴蒙古出戰U23「亞錦賽」外圍賽的球員已經超齡，港隊U23為準備明年舉行的新一屆外圍賽，在今次的操練加入了不少新面孔，其中包括20歲香港飛馬中場張憙延（Marcus）。

Marcus此前僅曾入選過5人足球香港隊，今次獲U23徵召是其首次入選11人港隊，他對此感十分榮幸：「由細到大都未入選過，難得有教練欣賞我一定好開心，喺香港踢波當然想代表香港隊。」他透露自己甫踏入更衣室時略感緊張，但反而想從不少經常入選的「師兄」身上學習，尤其是林樂勤：「佢都係踢翼，細細個已經聽過佢個名，都想同佢做隊友一齊落場踢。」他又指自己在這3周的訓練中，從教練身上吸收到不少反擊上的知識，特別讓擔任翼鋒的他有所成長。

對於富力R&F翼鋒林樂勤（Jordan）來說，U23梯隊對他毫不陌生，因為他自2017年起便已夥拍胡晉銘、劉學銘等球員出戰過「亞洲足協23歲以下錦標賽」外圍賽，去年又再次入選，出戰同一項賽事。

作為這個年齡層的大師兄，Jordan向後輩分享經驗，他認為體能、速度都要及早適應亞洲賽水平，其次較為年輕的球員心態要比具經驗的球員更強，付出要更多，才能為港隊爭取出線。此外，假如林樂勤明年入選最後名單，這將會是他最後一次以適齡球員身分出戰U23「亞錦賽」，他亦期望自己能彌補遺憾：「2017年嗰次其實好大機會出線，但對老撾和波，雖然入咗球波但有球單刀唔入，令球隊冇咗2分留下遺憾，到上年嗰屆又係失望而回，出年最後一次好希望創造到奇迹，帶到驚喜畀球迷、教練。」