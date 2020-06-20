保羅普巴做救世主　曼聯逼和熱刺

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周六(20號)凌晨英超大戰，曼聯作客以1比1逼和熱刺，傷愈復出嘅保羅普巴雖然冇得踢正選，不過佢63分鐘入場依然夠時間做「救世主」，81分鐘施展神級腳法玩到艾歷迪亞陀陀擰，並且殺入禁區博到12碼，結果由波基斯費南迪斯操刀追成1比1平手。

熱刺同曼聯復賽首仗，孫興民、哈利卡尼、拉舒福特等傷兵全部復出，熱刺喺27分鐘憑貝雲積中場個人表現後遠射得手，曼聯就有波基斯費南迪斯連番遠射威脅，不過要到保羅普巴入場先至激活中場線，並且憑佢博到12碼造就「波費」入波。完場前曼聯幾乎再博到12碼，不過球證摩斯睇完VAR後，認為艾歷迪亞並冇接觸波基斯費南迪斯，最終兩隊踢成1比1平手。

保羅普巴入場後令曼聯表現生晒，佢同「波費」嘅中場組合再次令球迷憧憬，有分析認為兩大巨星要成功合作，就要有人作出犧牲讓出主角光環，暫時嚟睇可能保羅普巴會係呢個人，事關呢位法國國腳本來係曼聯首席12碼劊子手，不過今場佢就讓畀「波費」處理，「波費」賽後表示：「我同普巴練波都係同一隊，所以好容易同佢搵到連繫，我哋都認為球隊先係最重要，今場佢博12碼由我射入，球隊永遠係第一位。」