球FUN大作戰：華Dee等入英超第100球

英超周六晚有屈福特對李斯特城，「華Dee」占美華迪會係焦點所在，事關呢位李城前鋒係英超已經為球隊貢獻咗99球只差一粒就可以躋身英超入球100+排名榜，快過好多傳奇球星做到呢個成就。

家陣華Dee係今季英超射手榜，以19球排緊第一位，而阿仙奴嘅奧巴美揚暫以17球排第二、曼城嘅阿古路同利物浦嘅沙拿就以16球並列排第三。

呢場係李城於英超重啟後首戰，當然想搶W，不過，排緊聯賽榜第3嘅李城，停擺前最尾4場聯賽有3場無入波，過往2季作客屈福特都輸波，占美華迪不論為球隊、為自己點都要入波呀！

焦點賽事直播表

周六7:30pm 英超 屈福特 Vs 李斯特城

Viu TV 99、Now 621

周六9:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 多蒙特

無綫85、Now 671、有線652及612台

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 阿仙奴

Now 621

周日0:30am 英超 韋斯咸 Vs 狼隊

Now 621

周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 華拉度列

Now 632