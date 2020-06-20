【有片】巴塞失分！美斯失控推人

周六(20日)凌晨西甲西維爾主場同巴塞隆拿打和0比0，雖然雙方冇波入，但就充滿火藥味，巴塞巨星美斯不甘遭到凶狠攔截，沉唔住氣作出報復，怒推對手迪亞高卡路士，但球證干沙利斯竟然連黃牌都冇畀，莫非球王有優待？

當時踢到上半場補時，蘇亞雷斯被對手踢跌後，美斯立即衝前想攞波繼續進攻，迪亞高卡路士亦飛鏟埋去解圍，踢中美斯小腿外側。

由於動作非常凶狠，平時以好好先生見稱嘅美斯都即時發火，怒推迪亞高卡路士，後者順勢倒地，雙方球員亦加入衝突。不過，球證干沙利斯並冇畀牌2人主角，反而向加入爭吵嘅布斯基斯同費蘭度法蘭斯高出示黃牌。

賽後西班牙《馬卡報》進行民意調查，有45%球迷認為美斯應該被罰紅牌，33%人認為佢同迪亞高卡路士應該各領1張黃牌，只有10％認為應該畀迪亞高卡路士紅牌，難怪令人質疑球證干沙利斯有偏幫美斯之嫌。

巴塞和波後，領先次席皇馬3分，但踢多1場，如果皇馬可於嚟緊周一(22日)凌晨作客擊敗皇家蘇斯達，就可以追到同巴塞同分，仲可以憑較佳對賽成績升上榜首。