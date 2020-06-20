阿仙奴殘陣兼連續作客　點頂呀？

周六(20日)晚英超連場大戰，其中阿仙奴要作客「海鷗」白禮頓。阿仙奴啱啱周中慘吞曼城3蛋之餘，仲連傷兩件，中堅柏保維拿更可能要提早收咧，黑到冇朋友，加上作客一向係「兵工廠」死穴，今晚造訪硬淨到暈嘅白禮頓，邊有本錢讓波呀？轉捧讓球主勝。（Now 621周六晚10時直播）

周中英超重開，阿仙奴作客大敗畀曼城0比3，後備上陣嘅大衞雷斯先甩轆、再輸12碼兼食埋紅牌，單場食「全餐」累全家，重開首仗輸得咁肉酸，絕對打擊士氣。不過「黑處未算黑」，阿仙奴呢場先後有中場格列沙加同後衞柏保維拿傷出，反映出眾將復賽前準備不足，面對高強度比賽即刻唔適應，其中柏保維拿更足踝韌帶嚴重受傷，可能需要開刀，隨時緣盡今季餘下賽事，真係黑仔到暈。

兵工廠連場作客腳都軟

除此之外，阿仙奴仲要展開一段艱辛嘅客場征程，由日前對曼城開始，直至6月尾英足盃對錫菲聯，佢哋連續4場都要作客出擊，舟車勞頓都咪話唔甘。事實上「兵工廠」今季14場聯賽作客，只係贏得兩場咁大把，就知佢哋客場例必腳仔軟，今場殘陣想贏波唔係咁易。

另一邊廂，白禮頓現時深受降班威脅，餘下賽事急於搶分。雖然只係護級分子，但白禮頓主場出擊屢有佳作，今季主場就曾經令車路士、熱刺同狼隊失分，稱得上遇強愈強！事實上，白禮頓近年對親阿仙奴都特別有計，「海鷗」近4次交手取得2勝2和未輸過，包括首循環作客贏阿仙奴2比1，今場絕對有力搶分，況且主場受讓咁筍，讓球主勝咪錯過。